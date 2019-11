Introduction en bourse de la Française des jeux : ce qu'il faut savoir pour acheter des actions

La Française des jeux fera son entrée à la Bourse de Paris le 21 novembre prochain. Jusqu'à cette date, particuliers et grands investisseurs peuvent acheter des actions.

Le siège de la Française des jeux à Boulogne Billancourt, le 7 novembre 2019. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Un "maximum" de 99.320.000 actions seront mises sur le marché par l'État, qui détient 72% du capital de la Française des jeux et prévoit d'en céder 52%. Le gouvernement s'est dit "prêt à en réserver jusqu'à un tiers aux particuliers". Ces derniers peuvent souscrire des actions depuis ce jeudi 7 novembre et jusqu'au mardi 19 novembre à 20 heures , en faisant appel à un intermédiaire financier (banque, courtier en ligne...) et en utilisant un compte titre ordinaire (CTO) ou un plan d'épargne en actions (PEA).

Le montant minimum de souscription a été fixé à 200 euros par le gouvernement, ce qui représente un peu plus d'une dizaine d'actions, dont le prix estimé varie entre 16,50 € et 19,90 € . Le prix définitif ne sera fixé qu'après la clôture de la période de souscription, juste avant la première cotation à la Bourse de Paris.

Les particuliers qui souscrivent à des actions Françaises des jeux bénéficieront d'une décote de 2% sur les titres . S'ils conservent les titres pendant 18 mois, ils se verront attribuer une action gratuite pour dix achetées. Les actions gratuites sont toutefois plafonnées à 5.000 € d'actions achetées.

Graphique représentant les principaux actionnaires de la Française des jeux avant l'ouverture du capital de la société ( AFP / )

À l'issue de l'introduction en Bourse de la Française des jeux, l'État restera l'actionnaire majoritaire avec 20 % du capital. "Au cas où un autre actionnaire souhaiterait acquérir plus de 10 % de l'entreprise, il devra obtenir l'agrément de l'État. Il n'est pas question que la FDJ passe sous contrôle étranger", a assuré le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.