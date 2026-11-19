Introduction en bourse d'Anthropic : zoom sur la croissance fulgurante et la spirale des coûts de ce leader de l'IA

Anthropic ANT.O a atteint une valorisation de 2.000 milliards de dollars lors de son entrée au Nasdaq jeudi, après avoir levé 81,3 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande introduction en bourse au monde, faisant du créateur du chatbot Claude la première entreprise de pointe en IA cotée en bourse.

Ce géant de l’IA a largement dépassé l’énorme lancement de SpaceX SPCX.O en juin dernier, la société ayant fixé le prix de ses actions au-dessus de la fourchette initialement annoncée, ce qui souligne l’énorme appétit des investisseurs pour les entreprises d’IA malgré le climat d'incertitude qui règne depuis peu.

Voici quelques détails sur les résultats financiers d’Anthropic, sa structure d’entreprise et sa position dans la course mondiale à l’IA:

CONTEXTE ET SITUATION FINANCIÈRE

Fondée en 2021 par d’anciens chercheurs d’OpenAI, dont les frère et sœur Dario et Daniela Amodei, Anthropic est la start-up à l’origine de la famille de modèles d’IA « Claude ». À travers quatre niveaux — Fable , Opus, Sonnet et Haiku —, Claude alimente des produits tels que le chatbot d’Anthropic, son agent de codage et l’agent IA "Claude Cowork", destiné aux entreprises.

L’accent mis dès le départ par Anthropic sur l’entraînement de ses modèles aux tâches de programmation a propulsé l’entreprise au premier plan de la course à l’IA et lui a permis d’attirer un flux constant de clients professionnels.

La majeure partie de son chiffre d’affaires provient d’entreprises qui paient ses modèles à l’utilisation, mesurée en "jetons" correspondant aux données traitées, ce qu’Anthropic appelle un chiffre d’affaires "basé sur la consommation". L’entreprise génère également des revenus grâce à ses formules d’abonnement payantes, telles que "Pro" et "Max".

Cela a permis à Anthropic de faire passer son chiffre d’affaires de 386 millions de dollars il y a un an et de 41 millions de dollars en 2023 à 4,59 milliards de dollars en 2025. Pour le semestre clos en juin 2026, son chiffre d’affaires s’élevait à 16,29 milliards de dollars, soit une augmentation considérable par rapport aux 1,16 milliard de dollars enregistrés pour la même période en 2025.

Les pertes d’exploitation de l’entreprise ont explosé au cours des dernières années. Toutefois, au premier semestre 2026, elles se sont réduites à 693 millions de dollars , contre 2,14 milliards un an plus tôt , la multiplication par quatorze du chiffre d’affaires ayant compensé la multiplication par cinq des dépenses globales.

COÛTS, BESOINS EN PUISSANCE DE CALCUL ET INVESTISSEMENTS DANS L’IA CIRCULAIRE

La puissance de calcul représente la principale dépense d’Anthropic.

Les coûts de l’entreprise comprennent les frais de calcul versés aux fournisseurs de services cloud tels qu’Amazon Web Services et Google Cloud, les coûts liés aux installations des centres de données et à la location de capacité dans ces centres, les contrats de location d’équipements et les factures d’énergie.

Au cours des trois dernières années, les dépenses d’Anthropic en matière de calcul et d’infrastructure ont largement dépassé son chiffre d’affaires.

L’entreprise s’est engagée à dépenser plus de 600 milliards de dollars auprès d’environ huit partenaires sur une période de dix ans — l’un des plus importants engagements de développement en IA jamais enregistrés. Anthropic a précisé que de nombreuses clauses de ses contrats sont non résiliables ou prévoient des paiements indépendamment de l’utilisation.

Elle s’est engagée à dépenser au moins 110 milliards de dollars auprès d’Amazon AMZN.O , environ 114,5 milliards de dollars auprès de Google GOOGL.O et 44,9 milliards de dollars auprès de Microsoft pour le cloud computing au cours des 7 à 10 prochaines années.

Mais certaines de ces entreprises comptent également parmi ses principaux bailleurs de fonds. Amazon et Google figurent parmi les principaux actionnaires d’Anthropic, ce qui illustre une fois de plus les structures de financement circulaires qui ont dominé les flux de capitaux dans le secteur de l’IA.

Amazon a investi au moins 13 milliards de dollars dans Anthropic et s’est engagé à investir jusqu’à 20 milliards de dollars supplémentaires. Google s’est engagé à investir jusqu’à 40 milliards de dollars dans Anthropic.

GOUVERNANCE ET STRUCTURE

Anthropic est une société d’intérêt public (Public Benefit Corporation, ou PBC), ce qui signifie qu’elle est légalement tenue de trouver un équilibre entre les objectifs de rentabilité pour les investisseurs et le développement de l’IA au service de l’humanité. Un organisme indépendant élit la majorité des membres de son conseil d’administration.

La société, dirigée par Dario en tant que directeur général et par Daniela en tant que présidente et présidente du conseil d’administration, continuera à fonctionner en tant que PBC après son introduction en bourse.

Elle prévoit de maintenir le contrôle entre les mains de ses fondateurs et d’une fiducie indépendante, dans le cadre d’une structure susceptible de limiter la surveillance des investisseurs et l’influence des actionnaires publics. Anthropic a déclaré qu’elle devait concentrer le contrôle et le capital entre un nombre restreint de mains afin de réduire les risques liés à l’IA.

Dans le cadre de cet accord, un vote à la majorité de ses sept cofondateurs permettra de contrôler une action de catégorie F, représentant 50,1 % du total des droits de vote, sur des questions clés de l’entreprise, notamment l’élection de certains administrateurs et d’autres sujets soumis aux investisseurs.

CONCURRENCE

Le concurrent le plus direct d’Anthropic est OpenAI, le créateur de ChatGPT, dont le lancement en 2022 a donné le coup d’envoi de la course mondiale à l’adoption et au développement des technologies d’IA.

Suivant l’exemple d’Anthropic sur le marché des entreprises, OpenAI s’est davantage concentré sur les produits destinés aux développeurs et aux clients professionnels.

Anthropic est également engagé dans une course contre SpaceX d’Elon Musk, Google (filiale d’Alphabet) et Meta META.O . Tous dépensent des milliards de dollars dans le développement de modèles, les centres de données et les puces IA spécialisées, alors qu’ils se disputent la domination dans le domaine de l’IA générative.

Les données de Ramp, qui reflètent une partie des dépenses en IA des entreprises, ont montré qu’Anthropic représentait 60,5 % des dépenses en jetons d’IA au cours de la semaine s’achevant le 23 octobre.