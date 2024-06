Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intrasense: participation au congrès de la SIRM à Milan information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 18:32









(CercleFinance.com) - Intrasense annonce sa participation à la SIRM, congrès organisé par la Société Italienne de Radiologie Médicale et Interventionnelle, qui se tiendra du 20 au 23 juin à Milan (Italie).



Intrasense sera présent à la SIRM, événement incontournable de la profession de l'imagerie médicale en Italie aux côtés de Guerbet. Placée sous le thème ' The Next Generation ', cette 51ème édition de la SIRM mettra en lumière les dernières avancées technologiques et scientifiques en imagerie médicale auprès des professionnels.



Intrasense présentera ainsi au marché italien Myrian® 2.12, la dernière version de sa solution de visualisation avancée, enrichie d'intelligence artificielle. Cette nouvelle version intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle dédiées à l'analyse des lésions pulmonaires et de la prostate, offrant aux radiologues des outils de pointe pour simplifier leur interprétation.



' Notre participation à la SIRM 2024 reflète notre engagement continu envers l'innovation et la croissance dans un territoire à forte dynamique comme l'Italie. Aux côtés de Guerbet, nous sommes impatients de présenter nos dernières avancées en imagerie médicale et de contribuer à l'évolution des pratiques radiologiques en Italie et au-delà ' déclare Nicolas Reymond, Directeur Général d'Intrasense.





