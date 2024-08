Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intrasense: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - Intrasense fait part de la nomination, sur décision de son conseil d'administration prise lundi soir, d'Alexandre Salvador en qualité de directeur général, succédant à Nicolas Reymond qui occupait cette fonction depuis 2018.



Cette décision a été motivée par la volonté 'd'accélérer le repositionnement de l'entreprise sur des solutions à forte valeur ajoutée médicale, intégrant l'IA en radiologie', avec pour objectif 'désormais de viser une croissance significative du chiffre d'affaires'.



Alexandre Salvador était dernièrement vice-président et responsable mondial des solutions digitales en radiologie chez Bayer Pharmaceuticals, après avoir travaillé chez Agfa Healthcare, Philips Healthcare et CSL Behring.





Valeurs associées INTRASENSE 0,29 EUR Euronext Paris -0,35%