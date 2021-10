Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intrasense : le titre bien orienté après un partenariat information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le titre Intrasense caracole parmi les plus fortes hausses de la Bourse de Paris mercredi matin, le spécialiste des logiciels d'imagerie médicale ayant noué un partenariat avec le groupe d'imagerie médicale et radiologique I-Seris. Vers 10h30, l'action grimpait de 5,4% dans des volumes représentant déjà cinq fois les échanges traités la veille. Dans le même temps, l'indice CAC Mid & Small reculait de 1,4%. L'accord prévoit, entre, autres la contribution d'I-Seris - qui regroupe deux cliniques près de Montpellier ainsi qu'un centre scanner situé à Pézenas - aux définitions et validations fonctionnelles de la future solution oncologique Myra. Le partenariat doit également englober l'accès à des données anonymisées devant permettre le développement et la validation de la solution par Intrasense. Enfin, Intrasense mettra à disposition auprès d'I-Seris les premières versions de la solution dans un but de validation et de promotion du produit. 'La signature de ce partenariat constitue une étape importante dans le développement de cette nouvelle solution logicielle visant à orchestrer les différents workflows radiologiques, l'expérience utilisateur et la valeur clinique pour les soins en oncologie', estiment les analystes d'Invest Securities. 'Pour rappel, le groupe prévoit un lancement d'une première version de Myra en juin 2022', indique le bureau d'études.

Valeurs associées INTRASENSE Euronext Paris 0.00%