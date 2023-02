Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intrasense: Guerbet a déposé un projet d'OPA information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Guerbet annonce proposer de manière irrévocable aux actionnaires d'Intrasense, d'acquérir, au prix unitaire de 0,44 euro, la totalité de leurs 31.776.431 actions admises aux négociations sur Euronext Growth Paris, soit 61,32% du capital.



Pour rappel, à l'issue d'un protocole d'investissement conclu le 11 janvier, le spécialiste de l'imagerie médicale détenait 20 millions d'actions Intrasense, soit 38,97% du capital et 38,71% des droits de vote de cette société.



L'OPA revêt un caractère volontaire et sera réalisée selon la procédure normale. Elle sera ouverte pendant une période de 25 jours de négociation. Guerbet n'a pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire.





