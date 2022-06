Intrasense dévoile un partenariat stratégique avec Nurea

(AOF) - Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale, et Nurea, éditeur de logiciels d’aide à la décision et au diagnostic des maladies vasculaires, annoncent la signature d’un partenariat qui mettra à disposition des praticiens la solution d’intelligence artificielle de Nurea au sein de la plateforme Myrian, via le AI Hub d’Intrasense. L’algorithme développé par la société Nurea est un outil de pointe en imagerie scanner et IRM, permettant la détection, en amont, d’anormalités ainsi que la caractérisation, l’évaluation et la quantification de problèmes vasculaires.

La technologie de Nurea rend également possible l'extraction de données complémentaires, facilitant une meilleure prise en charge du patient dans le cadre d'un AVC.

Dans le cadre de ce partenariat, Intrasense intègre la solution PRAEVAorta de Nurea au sein même de son application XP-Vessel, spécialisée dans l'exploration vasculaire en imagerie scanner et IRM. XP-Vessel, enrichie grâce à l'outil de reconstruction automatisée de Nurea, permettra ainsi de visualiser facilement et de façon très précise l'évolution d'un anévrisme. L'application proposera également des performances optimisées de reconstruction et de modélisation 3D.

Ce partenariat offre une nouvelle occasion à Intrasense de poursuivre l'enrichissement de son offre de solutions cliniques au sein de son AI Hub dédié à l'intelligence artificielle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

