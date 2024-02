Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intrasense: chiffre d'affaires 2023 en repli avec la Chine information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - Intrasense a fait état jeudi soir d'un chiffre d'affaires en recul de 12,8% pour l'année 2023, pénalisé par la situation en Chine.



Le concepteur de logiciels d'imagerie médicale indique avoir généré des ventes annuelles de 3,3 millions d'euros l'an dernier, contre 3,8 millions d'euros en 2022, un chiffre jugé 'très décevant' par les analystes d'Invest Securities.



Sur le seul second semestre, l'activité a décroché de plus de 40% suite au gel des appels d'offre sur le marché chinois, conséquence directe de la mise en place de mesures anti-corruption par Pékin.



'Cette campagne (...) a réduit considérablement l'activité de l'ensemble des industriels du secteur de la santé sur cette zone, impactant négativement la dynamique commerciale de la société en Chine', explique Intrasense dans un communiqué.



Le groupe estime par ailleurs que la guerre en Ukraine maintient la région européenne dans un climat d'instabilité, perturbant la prévisibilité des opérations commerciales.



L'incertitude persistante a entraîné un décalage de certains appels d'offres attendus fin 2023, affectant la croissance du groupe.



Si les difficultés en Chine semblent progressivement s'assouplir début 2024, Intrasense souligne que l'année 2024 représente une étape cruciale avec l'obtention du marquage règlementaire de Myrian prévue au début du second trimestre.



Cette qualification devrait permettre au groupe de commercialiser une solution alimentée par l'IA et à forte valeur ajoutée sur des marchés en croissance.



La société dit également préparer le lancement de sa nouvelle solution logicielle dédiée à l'oncologie pour mi-2024, qui devrait là encore constituer un facteur d'accélération de la croissance.



Malgré toutes ces annonces, l'action chutait de plus de 7% vendredi à la Bourse de Paris.





