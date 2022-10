Intrasense a creusé ses pertes au premier semestre 2022

(AOF) - Intrasense, société qui développe et commercialise Myrian, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique, a publié une perte nette de 1,94 million d'euros au premier semestre, à comparer avec - 664 000 euros, un an plus tôt. Son Ebitda affiche une perte de 991 000 euros contre - 470 000 euros, un an auparavant. Bien que la marge brute ait été améliorée de 18,2% à 1,71 million et le chiffre d'affaires ait progressé de 5,3% à 1,90 million, les résultats de la société restent donc dans le rouge au premier semestre 2022.

La société explique dans son communiqué que ses pertes sont liées à sa politique d'investissement décidée mi-2021 et que celle-ci est gérée de manière suivie et contrôlée.

Le recrutement de nouveaux talents Marketing et R&D, dédiés au développement de la nouvelle ligne de produits en oncologie et à l'intégration d'intelligence artificielle au sein de Myrian – avec de nouveaux partenariats conclus avec Milvue et Nurea ce semestre – constitue un levier durable d'innovation et de croissance pour le groupe.

Le renforcement de l'équipe commerciale en Chine et en France apporte des premiers résultats très encourageants, dans le contexte d'un marché chinois attenté par le protectionniste et malgré les difficultés géopolitiques en Ukraine.

2022 est une année charnière suite à l'augmentation de capital réalisée en juin 2021.

Le prototype de la nouvelle gamme de produits en oncologie sera expérimenté dès la fin de l'année 2022, dans le cadre de plusieurs partenariats forts avec des acteurs majeurs du monde du traitement anticancer. Cette prochaine étape permettra de préparer la commercialisation du produit en 2023.

Concernant Myrian, de nouvelles fonctionnalités cliniques d'intelligence artificielle enrichiront son offre, avec l'intégration de nouveaux algorithmes. Le Groupe fera également évoluer progressivement, lors des années à venir, le modèle économique de sa plateforme de radiologie, dans le cadre d'évolutions technologiques majeures, permettant ainsi le développement de revenus récurrents plus forts, d'offres d'abonnements et de services.

