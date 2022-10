Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intesa Sanpaolo: soutenu par des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 14:38









(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo grimpe de 4% à Milan, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 2,70 à 2,65 euros, le titre figurant parmi sa 'shortlist de valeurs bancaires cochant l'essentiel des cases'.



'Alors que le risque pays Italie nous semble à relativiser, le niveau de valorisation ressort excessivement bas eu égard à la qualité des fondamentaux y compris dans un scénario macroéconomique plus compliqué', juge l'analyste.





Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL +3.90%