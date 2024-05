Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intesa Sanpaolo: profit net trimestriel accru de près de 18% information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo recule de 2% à Milan après la publication des résultats de la banque au titre des trois premiers mois de l'année, dont un profit net en progression de 17,6% à 2,3 milliards d'euros, en ligne avec sa cible annuelle (plus de huit milliards).



L'établissement italien a vu sa marge opérationnelle s'améliorer de 18,2% à 4,16 milliards, ses coûts opérationnels n'ayant augmenté que de 1,3% alors que ses revenus opérationnels ont grimpé de 11,1% à 6,73 milliards, tirés par ses revenus d'intérêts nets (+20,8%).



Intesa Sanpaolo ajoute 'continuer à agir comme un accélérateur de croissance de l'économie réelle en Italie', avec l'octroi aux entreprises et aux ménages d'environ neuf milliards d'euros de nouveaux prêts à moyen-long terme sur ce premier trimestre.





