Intesa Sanpaolo: feu vert de l'UE pour le rachat de Mooney information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 13:52

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Mooney et de l'ensemble ' Le Compendio ' - à savoir PayTipper, CityPoste Payment, Enex X Financial Services et Junia Insurance - par Enel et Intesa Sanpaolo.



Mooney fournit des services de paiement via des points de vente et ses propres plateformes numériques en Italie.



Le Compendio fournit des services de paiement de taxes et de services publics.



Enel est un groupe énergétique actif dans la production, le négoce, la distribution et la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Intesa est un groupe bancaire actif dans les secteurs de la banque de détail, des entreprises et de la gestion de fortune.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu des positions de marché combinées modérées des entreprises résultant de l'opération envisagée et de la présence de plusieurs prestataires alternatifs de services de paiement sur le marché.