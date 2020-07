Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intesa Sanpaolo : feu vert à un rachat d'UBI Banca Cercle Finance • 17/07/2020 à 13:45









(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo indique ce vendredi avoir reçu de la part de l'autorité de la concurrence italienne, son feu vert pour l'acquisition de son concurrent UBI Banca, sous réserve de la réalisation de certaines cessions structurelles. Pour mémoire, l'établissement financier italien a annoncé, le 17 février dernier, une offre publique d'échange volontaire sur un maximum d'un peu plus de 1,14 milliard d'actions UBI Banca, devant lui permettre de prendre de le contrôle de cette banque.

INTESA SANPAOLO