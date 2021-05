Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intesa Sanpaolo : en retrait limité avec des propos de broker Cercle Finance • 11/05/2021 à 13:45









(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo ne cède que moins de 1% et surperforme ainsi la tendance à Milan (-2% sur le FTSE MIB), sur fond de propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de la banque italienne, avec un objectif de cours rehaussé de 2,6 à 2,7 euros. 'La publication pour le premier trimestre montre un ton plus optimiste et nous rassure sur la progression des bénéfices d'Intesa Sanpaolo', souligne le broker, ajoutant que 'l'action reste bien positionnée dans le débat sur le rendement du capital'.

Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL -0.38%