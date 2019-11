Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intesa Sanpaolo : disccussions avec Nexi, pas d'OPA Cercle Finance • 21/11/2019 à 11:02









(CercleFinance.com) - Après des informations de presse évoquant l'extension du 'partenariat commercial' liant la banque italienne à Nexi, Intesa Sanpaolo confirme l'existence de pourparlers préliminaires. Intesa Sanpaolo ajoute que ces discussions n'entraîneraient aucune obligation de lancer une OPA sur Nexi. Pour sa part, Nexi estime 'sans fondement' l'information selon laquelle l'éventuelle opération pourrait porter sur une participation de 30 à 40% de son capital.

Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL +0.18%