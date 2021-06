Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intesa Sanpaolo : cède 1%, pénalisé par l'analyse d'un broker Cercle Finance • 10/06/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo lâche près de 1%, pénalisé par une analyse de Credit Suisse qui dégrade son opinion sur le titre de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours maintenu à 2,6 euros. L'analyste explique en effet changer de préférence parmi les valeurs bancaires italiennes et relève d'ailleurs son opinion sur son pair UniCredit de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 8,80 à 12,50 euros, continuant de voir du potentiel de hausse sur ce titre. S'il continue d'apprécier le modèle d'activité diversifié d'Intesa Sanpaolo, qui devrait compenser les vents contraires sur les revenus d'intérêts nets, Credit Suisse ne voit qu'un 'potentiel limité de croissance du fait de l'exposition italienne concentrée de la banque'.

Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL -0.59%