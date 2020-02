Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intesa Sanpaolo : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 04/02/2020 à 14:54









(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo prend 3,3% à Milan, suite à la publication par la banque d'un bénéfice net en hausse de 3% à 4,18 milliards d'euros au titre de 2019, dividende dont elle a l'intention de redistribuer 80% à ses actionnaires. Elle a accru sa marge opérationnelle de 5,6% à 8,79 milliards d'euros, grâce à la fois à une augmentation de ses revenus opérationnels de 1,5% à 18,08 milliards et à une compression de ses coûts opérationnels de 2,1% à 9,29 milliards. L'établissement italien revendique notamment une amélioration de sa qualité de crédit, avec une réduction de ses prêts non performants de 14,2% au cours de l'année écoulée, ainsi qu'une position de capital solide, bien au-dessus des besoins réglementaires.

Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL +4.08%