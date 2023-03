Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intesa San Paolo : +5% vers 2,30E information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 17:51









(CercleFinance.com) - insensible à la lourdeur du secteur bancaire ce 20 mars , Intesa San Paolo qui a retrouvé du soutien vers 2,10E s'envole de +5% vers 2,30E et refranchit la résistance des 2,28E de la mi-janvier.

Le prochain objectif se situerait vers 2,35E (50% de retracement de la baisse)





Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL +3.74%