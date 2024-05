Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intesa San Paolo : +2,5%, repart à l'assaut des 3,574E information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 18:57









(CercleFinance.com) - Intesa San Paolo repart à l'assaut des 3,574E, le zénith annuel du 2 mai, qui consacre une hausse de +35% depuis le 1er janvier et +50% depuis le 24 octobre dernier.

Toujours pas 'd'objectif' au-delà des 3,5965, le plus haut absolu du 20 juillet 2015... c'est dire si cette résistance sera cruciale.





Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL +2.92%