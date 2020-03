Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client INTERVIEW-Une nouvelle Alpine GT pour séduire une clientèle chic en Europe Reuters • 03/03/2020 à 11:30









par Gilles Guillaume PARIS, 3 mars (Reuters) - Alpine va lancer une version plus luxueuse de sa berlinette A110 pour séduire une nouvelle clientèle et compenser la baisse des volumes de ventes qui s'annonce cette année, a déclaré à Reuters le directeur général de la marque de sport du groupe Renault RENA.PA . Ressuscité en 2017, le bolide ultraléger assemblé à Dieppe avec un moteur Nissan 7201.T s'est immatriculé à 2.094 exemplaires en 2018, puis à 4.835 en 2019. L'année 2020 sera nettement moins flamboyante. L'usine de Seine-Maritime a réduit de moitié sa capacité de production en janvier pour faire face au fléchissement de la demande. "Nous n'anticipons pas de croissance en 2020 après notre record de 2019, cette année s'annonce comme une année de consolidation", a expliqué Patrick Marinoff dans une interview téléphonique à Reuters. Cet Allemand venu de Daimler DAIGn.DE , l'une des références du haut de gamme automobile, entend réduire à l'avenir la dépendance de la marque française à son marché hexagonal, où elle a réalisé l'an dernier les deux tiers de ses ventes, au profit de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Suisse. "Après une version S plus sportive, avec la 'Légende GT', nous poussons maintenant le curseur de l'autre côté, vers plus de raffinement et de luxe", a ajouté le directeur général d'Alpine. "Nous avons l'intention d'élargir la base clients vers des clients plus orientés lifestyle." Patrick Marinoff estime que cette montée en gamme jouera un rôle important dans la stratégie future du groupe Renault. Interrogé sur l'avenir de sa marque dans le plan stratégique et d'économies que le groupe au losange doit présenter en mai, il s'est montré confiant. "Il y aura d'autres produits venant d'Alpine. Si vous regardez le potentiel de profit pour l'avenir, la marque est l'instrument et l'arme du groupe Renault pour récolter ce potentiel", a-t-il dit. Pour séduire de nouveaux clients en Europe, la dernière née d'Alpine proposera tous les attributs d'une Grand Tourer, une sportive de luxe: un maximum d'équipements, une sellerie en cuir spécifique, une ligne de bagages dédiée, de nouveaux rangements et, comble de la sophistication, un seuil de porte qui s'illumine quand on ouvre la portière. Dans sa première édition limitée à 400 exemplaires, la voiture commencera à 69.300 euros, soit 13.500 euros de plus que l'Alpine la plus abordable. La Légende GT sera également disponible en 29 couleurs de carrosserie historiques, rappelant le passé glorieux de la voiture, mais pour entretenir le sentiment de rareté, chaque teinte disparaîtra du catalogue dès qu'elle aura été utilisée pour 110 clients. (Edité par Jean-Stéphane Brosse)

