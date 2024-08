Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intertek: s'attend à un solide 2ème semestre 2024 information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 10:16









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 1 669,5 millions de livres sterling au 1er semestre 2024, en croissance de +6,6 % à taux de change constant et de +1,8 % à taux réel.



La hausse du chiffre d'affaires pour l'activité Produits de consommation est de 6,0 %, pour l'Assurance d'entreprise de 8,3 %, pour la Santé et sécurité de 8,5 %, pour l'Industrie et infrastructure de 2,2 %, et pour le Monde de l'énergie de 8,3 %.



Le programme de réduction des coûts a permis de réaliser des économies de 5 millions de livres sterling au 1er semestre 2024 et le groupe s'attend à 11 millions de livres sterling en 2024.



La marge d'EBITA est ressortie à 15,9% (265 M£) très au-dessus du consensus (254 M£ à 15,2%) indique Oddo BHF.



Le bénéfice d'exploitation ajusté est de 265,1 millions de livres sterling , en hausse de +14,2% à taux de change constant et de +8,0% à taux réel.



Le groupe enregistre une croissance à deux chiffres du BPA ajusté de +17,5% à taux de change constant et de +10,2% à taux réels.



La direction s'attend à un solide 2ème semestre 2024 et estime être en bonne voie pour atteindre ses objectifs à moyen terme de croissance du chiffre d'affaires LFL à un chiffre et une marge de plus de 17,5 %.



'Cependant, le groupe révise à la baisse ses prévisions dans Industry & Infra à ' low single digit ' contre mid single digit (26% du CA et 16% des profits)' souligne Oddo BHF dans sa note du jour.





