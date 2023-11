Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intertek: enregistre un CA de 2,77 Mds£ sur 10 mois information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - Intertek publie un chiffre d'affaires de 2,77 Mds£ entre janvier et octobre, en hausse de 7,3% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt (+5,1% à taux de change réels).



L'activité est notamment portée par une croissance de 8,5% à périmètre constant en Corporate Assurance, Santé, Industrie & Infrastructure et World of Energy tandis que le CA des biens de consommation ne progresse que de 1,1% dans le même temps.



Sur la période de quatre mois entre juillet et octobre, le CA d'Intertek ressort à 1126M£, en hausse de 5,9% à change constant mais à -1,3% à change réel, témoignant du fort effet forex négatif.



Selon André Lacroix, le directeur général, Intertek est 'sur la bonne voie pour atteindre l'objectif 2023 d'une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant à un chiffre, avec une augmentation de la marge et une forte une performance de free cash-flow, permettant de délivrer un excellent ROIC'.





