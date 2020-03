Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intertek : en hausse après son point d'activité Cercle Finance • 03/03/2020 à 13:55









(CercleFinance.com) - Intertek prend 1,8% à Londres, alors que le groupe d'inspection et de certification fait part d'une augmentation de 6,5% de son profit opérationnel ajusté pour 2019, à 513,3 millions de livres (+5,2% à taux de changes constants). A trois milliards de livres, les revenus du groupe britannique ont augmenté de 6,6% en données publiées et de 4,8% hors effets de changes, dont une croissance organique de 3,3% à taux de changes constants. Intertek relève son dividende par action de 6,8% à 105,8 pence, mais prévient que sa performance de 2020 sera impactée par les disruptions de la chaine d'approvisionnement de ses clients en Chine, précisant qu'il est trop tôt pour en quantifier l'impact.

