Intertek: bien orienté après son point quadrimestriel

(CercleFinance.com) - Intertek gagne 2% à Londres à la suite du point d'activité du groupe de services d'inspection et de certification pour les quatre premiers mois de 2024, avec des revenus en hausse de 2% à 1,08 milliard de livres sterling, dépassant légèrement l'attente d'Oddo BHF.



En organique, la croissance du groupe britannique est ressortie à 7%, contre 6,1% anticipé par le bureau d'études, un dépassement selon lui concentré dans les divisions produits de consommation, santé-sécurité et monde de l'énergie.



Alors qu'Intertek a réitéré sa guidance annuelle d'une croissance organique dans le milieu de la plage à un chiffre et d'une amélioration de la marge, Oddo BHF table à ce stade sur une croissance organique de 6,2% et une marge de 16,8%.





