Intertek : bien orienté après son point d'activité Cercle Finance • 21/05/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Intertek s'adjuge 5% à Londres, après l'annonce par le groupe de services de certification d'un chiffre d'affaires de 882 millions de livres au titre des quatre premiers mois de 2020, en baisse de 4,6% au total et de 4,9% en données comparables. 'Notre modèle de haute qualité se traduit par une génération de cash vigoureuse et un bilan robuste' affirme son CEO André Lacroix, ajoutant que le dividende final 2019 de 71,6 pence par action, soit 115 millions de livres en tout, sera mis en paiement le 11 juin.

Valeurs associées INTERTEK GROUP LSE +3.91%