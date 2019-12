Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intertek : acquisition de Check Safety au Royaume Uni Cercle Finance • 17/12/2019 à 12:35









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique Intertek annonce ce mardi l'acquisition du fournisseur de services d'assurance qualité Check Safety First, pour un montant non divulgué. Fondée en 2003, l'entreprise devrait générer des revenus d'environ 10 millions de livres (environ 12 millions d'euros) en 2019. Cette décision intervient alors que le secteur des voyages et du tourisme dépasse la croissance du PIB mondial, selon Intertek

