Interruption des vols au Moyen-Orient après les frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'entrée de Lufthansa)

Les compagnies aériennes ont continué d'annuler des vols au Moyen-Orient dimanche, la majeure partie de l'espace aérien de la région étant restée fermée un jour après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran , tuant le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei , et plongeant la région dans un nouveau conflit.

L'espace aérien au-dessus de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, d'Israël, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et du Qatar est resté pratiquement vide, comme le montrent les cartes du service de suivi des vols Flightradar24, et les frappes aériennes ont maintenu les principaux aéroports du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Abou Dhabi et Doha, fermés ou soumis à de sévères restrictions.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, classées par compagnie aérienne et par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES Le plus grand transporteur grec AGNr.AT a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv en Israël, Beyrouth au Liban et Erbil en Irak jusqu'au 2 mars.

AIR ASTANA

Le groupe AIRA.KZ a annulé tous ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'au 3 mars.

AIR CANADA

La compagnie aérienne a annoncé l'annulation des vols du Canada vers Israël jusqu'au 8 mars et des vols vers Dubaï jusqu'au 3 mars.

AIR EUROPA

La compagnie aérienne espagnole a annulé ses vols vers Tel Aviv dimanche et lundi et surveille la situation pour évaluer les opérations à partir de mardi.

AIR FRANCE KLM Air France AIRF.PA a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv en Israël et de Beyrouth au Liban pour samedi. Sa filiale néerlandaise KLM a déclaré samedi en fin de journée que les vols de ce week-end à destination et en provenance de Dubaï, Dammam et Riyad ont été annulés. La compagnie avait déjà avancé la suspension de son vol Amsterdam-Tel Aviv à samedi.

AIR INDIA Le transporteur a annulé les vols prévus pour dimanche au départ de Delhi, Mumbai et Amritsar à destination de Londres, New York, Chicago, Toronto, Francfort et Paris. Il a ajouté que d'autres vols à destination de Londres, Birmingham, Amsterdam, Zurich, Milan, Vienne, Copenhague et Francfort avaient été annulés.

AZERBAÏDJAN AIRLINES

La compagnie aérienne a suspendu ses vols à destination et en provenance de Dubaï, Doha, Jeddah et Tel Aviv.

BRITISH AIRWAYS British Airways ICAG.L , propriété de l'IAG, a annoncé l'annulation de ses vols vers Tel Aviv et Bahreïn jusqu'au 3 mars, ainsi que de son vol vers Amman samedi.

CATHAY PACIFIC Le groupe hongkongais Cathay 1981.HK , propriétaire de Cathay Pacific Airways 0293.HK , a suspendu ses opérations dans la région, affectant les vols passagers à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad, ainsi que le service de fret à l'aéroport d'Al Maktoum. Il s'agit du deuxième aéroport de Dubaï après l'aéroport international de Dubaï, la principale plaque tournante qui gère la majeure partie du trafic de passagers.

ÉMIRATS

En raison de multiples fermetures de l'espace aérien régional, Emirates a suspendu toutes ses opérations au départ et à destination de Dubaï jusqu'à 15 heures, heure des Émirats arabes unis, le 2 mars.

ETIHAD

La compagnie aérienne Etihad a indiqué que les vols prévus au départ d'Abu Dhabi étaient suspendus jusqu'à 14 heures, heure locale, dimanche.

FLYDUBAI

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait temporairement suspendu tous les vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'à 15 heures, heure locale, dimanche.

IBERIA EXPRESS La compagnie aérienne espagnole appartenant au groupe Iberia

IBLA.MC a annulé un vol à destination de Tel Aviv prévu pour samedi à 17 heures, heure locale.

INDIGO

IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, a annoncé qu'elle avait prolongé jusqu'à lundi la suspension temporaire de certains vols internationaux empruntant l'espace aérien du Moyen-Orient.

ITA AIRWAYS ITA Airways a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv et a déclaré qu'elle n'utiliserait pas l'espace aérien d'Israël, du Liban, de la Jordanie, de l'Irak et de l'Iran jusqu'au 7 mars. Les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été suspendus jusqu'au 1er mars.

JAPAN AIRLINES Japan Airlines 9201.T a annulé un vol samedi de Tokyo Haneda à Doha ainsi qu'un vol retour le 1er mars, selon Nikkei.

LOT POLISH AIRLINES

La compagnie aérienne a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 15 mars et annulé ses vols vers Dubaï et Riyad jusqu'au 2 mars.

LUFTHANSA

La compagnie aérienne allemande a prolongé la suspension de ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Erbil, Dammam et Téhéran jusqu'au 8 mars inclus.

Les vols à destination et en provenance de Dubaï et d'Abu Dhabi ont été suspendus jusqu'au 4 mars inclus et l'espace aérien des Émirats arabes unis ne doit pas être utilisé jusqu'au 4 mars inclus.

NORWEGIAN AIR La compagnie aérienne nordique NAS.OL a suspendu tous les vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 4 mars, a déclaré un porte-parole de la compagnie. Le transporteur n'a pas suspendu les vols à destination de Tel Aviv en Israël ou de Beyrouth au Liban, car ces destinations ne sont desservies qu'en été, a-t-il ajouté.

PEGASUS AIRLINES

La compagnie aérienne a indiqué que les vols vers l'Iran, l'Irak, la Jordanie et le Liban ont été annulés jusqu'au 2 mars inclus.

QATAR AIRWAYS

La compagnie aérienne a déclaré que les vols restent temporairement suspendus en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari. Elle fournira des informations complémentaires d'ici lundi à 9 heures (heure locale).

SCANDINAVIAN AIRLINES

La compagnie aérienne a déclaré à Reuters qu'elle avait suspendu son vol à destination de Tel Aviv au départ de Copenhague samedi. Aucune décision n'a été prise concernant les vols à des dates ultérieures.

TURKISH AIRLINES La compagnie aérienne THYAO.IS a annulé les vols à destination du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et d'Oman samedi, ainsi que les vols à destination du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran et de la Jordanie jusqu'au 2 mars.

VIRGIN ATLANTIC Virgin Atlantic a déclaré qu'elle éviterait temporairement l'espace aérien irakien , ce qui entraînera le réacheminement de certains vols planifiés à l'avance, et a annulé son service VS400 entre Londres Heathrow et Dubaï samedi.

WIZZ AIR Le transporteur hongrois WIZZ.L a interrompu les vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abu Dhabi et d'Amman avec effet immédiat jusqu'au 7 mars.

Elle a ajouté que les décisions opérationnelles continueraient d'être réexaminées et que le programme des vols pourrait être ajusté en fonction de l'évolution de la situation.