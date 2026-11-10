Interrogé sur la possibilité que Xi discute de Huang (Nvidia) avec Trump, Pékin évoque la préparation des interactions entre dirigeants

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Interrogé sur la question de savoir si le président chinois Xi Jinping aborderait avec le président américain Donald Trump les allégations d’espionnage impliquant le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et la femme d’affaires Alice Huang , le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les deux parties étaient « en communication concernant les modalités des rencontres entre les chefs d’État des deux pays dans le courant de l’année ».

* Interrogé à ce sujet lors du point presse régulier du ministère des Affaires étrangères, le porte-parole Guo Jiakun n’a pas répondu directement à la question, mais a déclaré que la Chine avait clarifié à plusieurs reprises sa position sur les allégations d’espionnage impliquant le directeur général de Nvidia

* Pékin a qualifié le « soi-disant récit d’espionnage chinois » de spéculation sans fondement et de campagne de dénigrement à l’encontre de la Chine

* Interrogé pour confirmer si Alice Huang, également connue sous le nom de Huang Le, était une citoyenne chinoise et pour connaître le lieu où elle se trouve actuellement, M. Guo n’a fourni aucune information précise, réitérant la position officielle de la Chine

* Xi devrait rencontrer Trump lors du sommet des dirigeants de l’APEC qui se tiendra en Chine la semaine prochaine