Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interpellation violente de Michel Zecler-Les 4 policiers déférés devant la justice-sce Reuters • 29/11/2020 à 13:20









PARIS, 29 novembre (Reuters) - Les quatre policiers en garde en vue depuis l'interpellation violente du producteur de musique noir Michel Zecler, à Paris, ont été déférés devant la justice, a dit dimanche à Reuters une source judiciaire. "Tous les quatre ont été déférés au Parquet pour être présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen", a dit la source. Les policiers impliqués dans l'interpellation, dont les images très violentes ont provoqué un tollé, avaient été suspendus. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), a annoncé qu'il demanderait leur révocation si les faits sont confirmés. Le président de la République Emmanuel Macron a déclaré pour sa part que ces images faisaient "honte". (Gilles Guillaume)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.