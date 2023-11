Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums: vise un objectif de CA de 880-900 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 08:41









(CercleFinance.com) - Interparfums va réaliser une nouvelle année de croissance à deux chiffres en 2023 avec un chiffre d'affaires de 800 ME environ, en progression de 12-13 % par rapport à 2022 et une marge opérationnelle de 18 à 19 % sur l'ensemble de l'exercice.



Cette performance est portée par de nombreuses zones, l'Europe, l'Asie et notamment l'Amérique du Nord, avec un marché américain solide, en croissance de 12,5 % à fin septembre 2023.



Interparfums devrait enregistrer une nouvelle augmentation de son activité avec un objectif de chiffre d'affaires de 880-900 ME en 2024.





Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +4.46%