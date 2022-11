Interparfums vise un chiffre d'affaires 2023 entre 710-720 millions d'euros

(AOF) - Dans un contexte de demande toujours soutenue et de solidité récurrente des lignes phares, le fabricant de parfums Interparfums devrait ainsi enregistrer une nouvelle augmentation de son activité avec un objectif de chiffre d'affaires de 710 - 720 millions d'euros. Malgré un environnement économique et géopolitique perturbé, Interparfums va réaliser une nouvelle année de forte croissance, bien supérieure aux anticipations de début d'année, avec un chiffre d'affaires désormais attendu autour de 670 - 680 millions d'euros, en progression d'environ 20 % par rapport à 2021.

Cette performance illustre, une fois de plus, l'attrait des consommateurs pour les marques du portefeuille, au premier rang desquelles Montblanc, Jimmy Choo et Coach dont les croissances vont dépasser 20 % en 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 561 M€ réalisé à 94 % à l’international dont 40 % en Amérique du nord, 22 % en Europe de l’ouest (dont 6 % pour la France), 14 % pour l’Asie, 9 % pour l’Europe de l’est, 8 % pour l’Amérique latine et 6 % pour le Moyen-Orient ;

- Modèle d’affaires de création et développement à long terme de lignes de parfums de prestige – Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Lagerfeld, Lanvin, Montblanc, Rochas, Van cleef & Arpels…- avec un contrôle strict des distributeurs partenaires ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7 % par la holding familiale, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil d’administration de 11 membres ;

- Situation financière saine avec 541 M€ de capitaux propres, soit un taux d’endettement de 20 %.

Enjeux

- Stratégie fondée sur des partenariats de long terme avec les marques de parfum, sur la maîtrise du processus de création et fabrication et sur l’externalisation du conditionnement et de la logistique ;

- Stratégie d’innovation limitée, la société étant à la fois donneur d’ordres aux créateurs et un distributeur ;

- Stratégie environnementale :

- accompagnement des fournisseurs, l’entreprise ne disposant pas de sites industriels,

- réduction de l’empreinte écologique par réduction des emballages et recours aux matières recyclées et recyclables ;

- Part élevée dans les ventes et dans la croissance des marques Montblanc, Jimmy Choo et Coach ;

- Succès attendu des ventes de parfums Moncler, lancés depuis le printemps ;

- Visibilité de l’activité par la durée –de 10 à 30 ans- des contrats avec les marques.

Défis

- Abaissement des stocks dû à l’allongement de la production pénalisée par les retards ou manques de livraison de matières 1ères, ;

- Exposition à la Russie : arrêt des exportations vers la Russie et risque limité (5,3 % des ventes en Russie et encours client de 13,5 M€, dont 10 couverts par assurance-crédit ) ;

- Inflation des matières 1ères et du conditionnement plus que compensée par la hausse des prix de vente ;

- Après une hausse de 16,5 % des ventes à fin septembre, objectifs 2022 relevés d’un chiffre d’affaires de 640 à 650 M€ et d’une marge opérationnelle de 17 % environ ;

- Depuis 23 ans, politique d’attribution annuelle gratuite d’actions.

L'axe du développement durable désormais prioritaire

C'est l'une des attentes les plus fortes des clients âgés de 25 à 40 ans, qui représentent une proportion croissante des ventes. Cela représente également un atout dans le recrutement pour les grandes marques de luxe. LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins UAL se sont associés autour d'un projet de recherche de deux ans pour développer de nouveaux biotextiles pour la fourrure dans le secteur. Récemment le manifeste pour une mode regénérative, élaboré en partenariat avec l'Alliance pour la bioéconomie circulaire (CBA) a été signé par Burberry, Chloé, Stella McCartney, ou Armani. Quant à Kering, il a mis au point un outil mesurant tout au long de la chaîne d'approvisionnement ses émissions de CO2, la consommation d'eau, ou l'utilisation des sols.