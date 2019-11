Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : vise les 500 millions de CA en 2020 Cercle Finance • 21/11/2019 à 09:25









(CercleFinance.com) - Interparfums a présenté, comme à son habitude, ses premières projections pour l'exercice 2020. Le fabricant de parfums pour le compte de marques de luxe, qui anticipe toujours 480 millions d'euros de ventes en 2019, vise les 500 millions l'année prochaine. Il pourrait aussi dépasser 'légèrement' son objectif de marge en 2019. Le groupe souligne que de nombreux lancements 'majeurs' de nouveaux 'jus' interviendront en 2020, notamment chez Coach, Jimmy Choo, ou encore une première ligne chez Kate Spade. Par ailleurs, les autres licences et marques devraient lancer 'des initiatives complémentaires'. Du côté de la rentabilité opérationnelle, les 14% de marge initialement attendus pour 2019 pourraient finalement être 'légèrement dépassés' (sachant que ce taux a atteint 16,4%, un record, au 1er semestre), une fourchette de 14 à 14,5% étant visée en 2020.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -3.55%