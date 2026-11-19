Interparfums vise €960 mlns de ventes et une marge autour de 17% en 2027

Interparfums IPAR.PA a confirmé jeudi prévoir une accélération de sa croissance en 2027 et vise un chiffre d'affaires d'environ 960 millions d'euros à taux de change constant ainsi qu'une marge opérationnelle autour de 17% l'année prochaine, grâce à un plan de lancements incluant les parfums Longchamp et Off-White, ainsi que de nouvelles franchises pour ses marques phares Lacoste, Coach et Montblanc.

Le fabricant et distributeur de parfums sous licence prévoit d'accélérer ses investissements marketing et publicitaires afin d'accompagner ces lancements. Ceux-ci devraient représenter entre 24% et 25% du chiffre d'affaires en 2027.

"L’année 2027 verra une forte accélération des ventes, notamment grâce au lancement de nouvelles franchises sur trois de nos marques majeures et au démarrage de l’activité des parfums Longchamp et Off-White, qui permettront de retrouver un rythme de croissance soutenu dans les prochaines années", a déclaré Philippe Benacin, président-directeur général, cité dans un communiqué. Il a estimé que l'exercice 2026 devrait se terminer sur une dynamique positive.

"En 2026, la marge opérationnelle du groupe va, comme prévu, atteindre environ 18%, intégrant le remboursement des droits de douane américains intervenu en milieu d’année à hauteur de 10 millions d'euros", a précisé Philippe Santi, directeur général délégué dans le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova et Margaux Perrin, édité par Augustin Turpin)