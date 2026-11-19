Interparfums vise €960 millions de ventes et une marge autour de 17% en 2027

Des flacons de parfum Rochas sont exposés dans les locaux du créateur de parfums Interparfums, à Paris.

19 novembre (Reuters) - Interparfums a confirmé ‌jeudi prévoir une accélération de sa croissance en ​2027 et vise un chiffre d'affaires d'environ 960 millions d'euros à taux de change constant ainsi qu'une marge ​opérationnelle autour de 17% l'année prochaine, grâce à un plan de ​lancements incluant les parfums Longchamp ⁠et Off-White, ainsi que de nouvelles franchises pour ‌ses marques phares Lacoste, Coach et Montblanc.

Le fabricant et distributeur de parfums sous licence ​prévoit d'accélérer ses ‌investissements marketing et publicitaires afin d'accompagner ces ⁠lancements. Ceux-ci devraient représenter entre 24% et 25% du chiffre d'affaires en 2027.

"L’année 2027 verra une forte ⁠accélération des ventes, ‌notamment grâce au lancement de nouvelles franchises ⁠sur trois de nos marques majeures et au ‌démarrage de l’activité des parfums Longchamp et ⁠Off-White, qui permettront de retrouver un rythme ⁠de croissance ‌soutenu dans les prochaines années", a déclaré Philippe Benacin, ​président-directeur général, cité dans ‌un communiqué. Il a estimé que l'exercice 2026 devrait se terminer sur ​une dynamique positive.

"En 2026, la marge opérationnelle du groupe va, comme prévu, atteindre environ 18%, ⁠intégrant le remboursement des droits de douane américains intervenu en milieu d’année à hauteur de 10 millions d'euros", a précisé Philippe Santi, directeur général délégué dans le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova et Margaux Perrin, édité ​par Augustin Turpin)