Interparfums : vers un exercice 2021 'exceptionnel'

(CercleFinance.com) - Interparfums a déclaré mardi se diriger vers une année 'exceptionnelle' en 2021, anticipant une performance bien supérieure à ses prévisions initiales, du fait notamment de gains de parts de marché aux Etats-Unis. Après un troisième trimestre 'record', le groupe indique viser un chiffre d'affaires annuel compris entre 520 et 530 millions d'euros, correspondant à une hausse de 40% par rapport à l'exercice 2020. Le groupe visait jusqu'ici un chiffre d'affaires annuel proche de 520 millions d'euros. En comparaison de 2019, ce nouvel objectif fait ressortir une progression de l'activité de 8%. Cette accélération devrait permettra au groupe de dégager une marge opérationnelle élevée, située entre 15% et 16%, indique son directeur général délégué, Philippe Santi, dans un communiqué. Interparfurms prévient toutefois que sa croissance pourrait être amenée à ralentir en 2022 sur certains marchés après ce cru 2021 particulièrement dynamique. Le groupe anticipe ainsi un chiffre d'affaires compris entre 520 et 570 millions d'euros l'an prochain, pour une marge opérationnelle attendue autour de 15%. Des prévisions qui entraînaient quelques prises de bénéfices sur le titre mardi matin, avec un repli de l'ordre de 2% dans les premiers échanges. L'action affiche encore une hausse de près de 83% depuis le début de l'année.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -1.23%