Après avoir aligné trois séances consécutives dans le vert, l'action Interparfums repart à la baisse lundi à la Bourse de Paris, victime d'une dégradation de recommandation de la part de Goldman Sachs, qui juge la perspective d'une forte accélération des ventes en 2027 désormais bien intégrée dans les cours.

Vers 13h45, le titre du fabricant de parfums sous contrats de licence - qui avait progressé de 1,3% en trois jours - cède 0,5% autour de 36,4 euros alors que l'indice SBF 120 s'adjuge plus de 0,5% au même moment.

Dans une note diffusée dans la matinée, Goldman Sachs indique être passé à une opinion neutre sur la valeur, contre un conseil à l'achat auparavant, tout en relevant son objectif de cours de 36,75 à 38 euros.

La banque d'investissement américaine dit prévoir une croissance organique des ventes de 12% en 2027, portée par le lancement de nouvelles gammes et la sortie de nouveaux parfums, un chiffre nettement supérieur aux 9% visés par la direction.

Si la marque Longchamp génère à elle seule 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui correspond peu ou prou aux lancements majeurs précédents, le reste du portefeuille n'aura besoin de progresser que d'environ 6%, un rythme très proche de la croissance actuelle du marché, qui est de 5%.

Des bonnes nouvelles bien intégrées dans les cours

Dans ce contexte, la firme new-yorkaise estime que la commercialisation des nouvelles lignes de parfums Coach, Montblanc et Lacoste pourrait permettre à l'entreprise de gagner des parts de marché beaucoup plus rapidement que ce que la direction prévoit.

Goldman juge néanmoins que ces perspectives favorables sont désormais reflétées dans les cours: depuis son initiation à l'achat sur la valeur, le 24 novembre dernier, le titre a bondi de 65% pour se traiter désormais sur la base d'un PER à 12 mois de 24x, contre 16x au moment de l'entame de sa couverture.

Dans une étude séparée publiée dans la matinée, Berenberg renouvelle quant à lui sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 40 à 41 euros.

S'il salue la stratégie mise en place par le groupe parisien et l'optimisme qu'il affiche pour 2027, le courtier allemand explique avoir revu à la baisse de 3% sa prévision de résultat opérationnel (Ebit) pour 2027 en raison de la montée en puissance de ses investissements marketing et publicitaires.

Sur les 9 analystes qui couvrent Interparfums SA, 5 recommandent le titre à l'achat, 3 sont à conserver et 1 à alléger, selon des données collectées par Zonebourse.