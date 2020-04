Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums suspend son dividende, n'exclut pas d'en verser un au S2 Reuters • 23/04/2020 à 08:27









PARIS, 23 avril (Reuters) - Interparfums IPAR.PA a annoncé jeudi qu'il suspendait le versement de son dividende 2019 mais qu'il n'excluait pas pour autant de verser un dividende exceptionnel au cours de la seconde partie de l'année si la situation liée à la crise du coronavirus s'améliorait. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du parfumeur a reculé de 18% à 103,5 millions d'euros en raison de la fermeture de la plupart des points de ventes en mars, dans le cadre des mesures de confinement décidées partout dans le monde. (Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +2.04%