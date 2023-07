Interparfums: révise à la hausse ses objectifs de CA 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 10:18

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est proche des 400 ME au 1er semestre 2023, en croissance de 24,3% à taux de change courants et de 23,4% à taux de change constants par rapport au 1er semestre 2022.



Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 ressort à 181,5 ME, en hausse de plus de 16% à taux de change courants et de 17% à taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2022.



' Si l'activité du 1er trimestre 2023 avait bénéficié de plusieurs lancements et d'un important niveau de réassorts grâce à de très bonnes ventes de fin d'année 2022, la demande de produits catalogue est restée soutenue au 2ème trimestre 2023et bien supérieure au budget ' indique le groupe.



' Malgré un plan de lancements nettement moins important au 2ème semestre et quelques signes de ralentissement sur certain marché, nous revoyons néanmoins une nouvelle fois à la hausse nos objectifs de vente avec un chiffre d'affaires désormais attendu autour de 800 ME sur l'ensemble de l'exercice 2023 ' a déclaré Philippe Benacin, PDG du groupe.