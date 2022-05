Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums: retombe sur 45E, encore 10% de repli potentiel information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 12:46









(CercleFinance.com) - Interparfums retombe sur 45E, inscrivant un nouveau plancher annuel et un 'plus bas' depuis le 10/03/2021.

Le titre se rapproche d'un fragile support (42,1E) qui remonte au 08/03/2021) puis d'une ex-résistance qui gravite vers 40,3/40,5E (10% de repli supplémentaire à compter de ce 24 mai), testée du 15/09 au 16/12/2020.





Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -2.68%