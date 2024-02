Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Interparfums: résultats et perspectives salués en Bourse information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - L'action Interparfums était recherchée mercredi à la Bourse de Paris, le parfumeur ayant dévoilé des objectifs encourageants après avoir publié des résultats annuels meilleurs que prévu.



Peu avant 12h00, le titre progresse de plus de 10%, plus forte hausse de l'indice SBF 120 qui recule au même instant de 0,2%.



Grâce à ses hausses de prix et à la maitrise de ses coûts, le groupe a dégagé un résultat opérationnel courant de plus de 160 millions d'euros en 2023, en hausse de 16% par rapport à 2022.



Sa marge opérationnelle courante atteint ainsi 20,1% sur l'exercice, contre 19,6% en 2022.



L'entreprise prévoit de verser à ses actionnaires un dividende de 1,15 euro par action, en augmentation de 20%, ainsi qu'une nouvelle attribution gratuite d'actions, pour la 25ème année consécutive, à raison d'une action attribuée pour dix détenues.



Concernant 2024, Interparfums dit entendre maintenir un niveau de profitabilité élevé, sans plus de précisions.





Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +8.85%