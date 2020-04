Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : report de l'AG et suspension d'objectifs Cercle Finance • 03/04/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Interparfums annonce que compte tenu des circonstances actuelles, son conseil d'administration a décidé de reporter au 24 juin l'assemblée générale initialement prévue le 24 avril. Par ailleurs, la société suspend ses objectifs 2020, annoncés fin 2019.

