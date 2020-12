Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : relèvement des objectifs annuels Cercle Finance • 02/12/2020 à 08:46









(CercleFinance.com) - Interparfums indique anticiper désormais un chiffre d'affaires supérieur à 340 millions d'euros et une profitabilité opérationnelle d'environ 7 à 8% sur l'ensemble de l'exercice 2020, dépassant ainsi ses dernières estimations. 'La sensible reprise de l'activité constatée durant l'été s'est accélérée à l'automne et plus particulièrement au mois d'octobre', explique la société, pour qui le contexte s'avère donc 'plus favorable qu'espéré'. Après avoir 'consolidé ses fondamentaux' au cours d'une année 2020 'particulièrement perturbée', Interparfums ajoute s'attendre pour l'année 2021 à une 'activité soutenue par un plan de lancements dynamique'.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +1.07%