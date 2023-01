Interparfums relève une nouvelle fois ses perspectives de chiffre d'affaires 2022

(AOF) - Progressant de 2,76% à 59,60 euros à la Bourse de Paris, Interparfums a relevé ses objectifs 2022. Le fabricant de parfums vise désormais des ventes entre 705 et 710 millions d’euros, en progression de plus de 25%, contre de 670 à 680 millions d’euros auparavant, en augmentation d’environ 20%. La marge opérationnelle devrait dépasser les 17% contre 17% attendus. Le groupe a bénéficié d’une demande toujours aussi élevée et d’un rythme de livraison extrêmement satisfaisant au cours de ces dernières semaines.

Il relève pour la quatrième fois ses objectifs 2022, la dernière datant du 22 novembre dernier. Initialement, le groupe anticipait un chiffre d'affaires 2022 de 560 et 570 millions d'euros et une marge d'EBITA de 15%.

En revanche, Interparfums ne modifie pas ses objectifs 2023 (chiffre d'affaires compris entre 710 et 720 millions d'euros et marge d'EBITA de 17%) avant la publication des résultats 2022 prévue le 1er mars 2023, évoquant " le contexte économique et géopolitique, ainsi que les difficultés persistantes d'approvisionnement ".

" Compte-tenu de l'atterrissage de 2022, la guidance 2023 parait encore plus conservatrice " a commenté Midcap Partners.

En outre, suite au relèvement des perspectives d'Interparfums, l'analyste a revu à la hausse ses estimations 2024-2026 : " Nos prévisions supposaient prudemment une croissance moyenne annuelle de 6,6% entre 2023-2026 alors que le groupe a livré une croissance moyenne annuelle de son chiffre d'affaires de 14% entre 2010-2019 (tout en améliorant sa profitabilité), au-delà des 10% affichés par le marché mondial de la parfumerie de niche ".

Pour 2024, Midcap Partners table désormais sur un chiffre d'affaires en croissance de 7% (contre 5,9% précédemment) soit un chiffre d'affaires de 825,2 millions d'euros et maintient une marge opérationnelle courante de 16,3% prenant en considération l'intégration de Lacoste, soit un Résultat Opérationnel Courant de 134,5 millions d'euros.

Pour 2025, l'analyste relève son estimation de croissance du chiffre d'affaires à 8% (contre 5,3% précédemment) soit 891,2 millions d'euros et maintient une marge opérationnelle courante à 16% traduisant l'intégration & l'accompagnement de Lacoste, soit un Résultat Opérationnel Courant de 142,6 millions d'euros.

Enfin pour 2026, Midcap Partners table sur un chiffre d'affaires en progression de 8% (contre 7,4% précédemment) soit 962,5 millions d'euros et maintient sa prévision de marge opérationnelle courante de 16.8% soit un résultat opérationnel courant de 161,7 millions d'euros.

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 561 M€ réalisé à 94 % à l’international dont 40 % en Amérique du nord, 22 % en Europe de l’ouest (dont 6 % pour la France), 14 % pour l’Asie, 9 % pour l’Europe de l’est, 8 % pour l’Amérique latine et 6 % pour le Moyen-Orient ;

- Modèle d’affaires de création et développement à long terme de lignes de parfums de prestige – Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Lagerfeld, Lanvin, Montblanc, Rochas, Van cleef & Arpels…- avec un contrôle strict des distributeurs partenaires ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7 % par la holding familiale, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil d’administration de 11 membres ;

- Situation financière saine avec 541 M€ de capitaux propres, soit un taux d’endettement de 20 %.

Enjeux

- Stratégie fondée sur des partenariats de long terme avec les marques de parfum, sur la maîtrise du processus de création et fabrication et sur l’externalisation du conditionnement et de la logistique ;

- Stratégie d’innovation limitée, la société étant à la fois donneur d’ordres aux créateurs et un distributeur ;

- Stratégie environnementale :

- accompagnement des fournisseurs, l’entreprise ne disposant pas de sites industriels,

- réduction de l’empreinte écologique par réduction des emballages et recours aux matières recyclées et recyclables ;

- Part élevée dans les ventes et dans la croissance des marques Montblanc, Jimmy Choo et Coach ;

- Succès attendu des ventes de parfums Moncler, lancés depuis le printemps ;

- Visibilité de l’activité par la durée –de 10 à 30 ans- des contrats avec les marques.

Défis

- Abaissement des stocks dû à l’allongement de la production pénalisée par les retards ou manques de livraison de matières 1ères, ;

- Exposition à la Russie : arrêt des exportations vers la Russie et risque limité (5,3 % des ventes en Russie et encours client de 13,5 M€, dont 10 couverts par assurance-crédit ) ;

- Inflation des matières 1ères et du conditionnement plus que compensée par la hausse des prix de vente ;

- Après une hausse de 16,5 % des ventes à fin septembre, objectifs 2022 relevés d’un chiffre d’affaires de 640 à 650 M€ et d’une marge opérationnelle de 17 % environ ;

- Depuis 23 ans, politique d’attribution annuelle gratuite d’actions.

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.