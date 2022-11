Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Interparfums annonce relever ses objectifs pour l'année en cours, avec un chiffre d'affaires désormais attendu autour de 670-680 millions d'euros, en progression d'environ 20% par rapport à 2021, malgré un environnement économique et géopolitique perturbé. 'Cette performance illustre, une fois de plus, l'attrait des consommateurs pour les marques du portefeuille, au premier rang desquelles Montblanc, Jimmy Choo et Coach dont les croissances vont dépasser 20% en 2022', explique le fabricant de parfums. Dans un contexte de demande toujours soutenue et de solidité récurrente des lignes phares, Interparfums estime qu'il devrait enregistrer en 2023 une nouvelle augmentation de son activité avec un objectif de chiffre d'affaires de 710-720 millions d'euros.



Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +0.79%