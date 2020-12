INTERPARFUMS relève son objectif de chiffre d'affaires 2020, plus confiant pour 2021

(AOF) - Interparfums espère maintenir cette année un niveau de rentabilité "tout à fait satisfaisant" et cela "sans avoir compromis les conditions d'une reprise amorcée depuis quelques mois". Si celle-ci devait se confirmer, le fabricant de parfums sous licence se dit convaincu "de pouvoir renouer avec un rythme de croissance élevé et une profitabilité opérationnelle à deux chiffres dès 2021". Pour 2020, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 340 millions d'euros et une profitabilité opérationnelle d'environ 7 à 8%.

Fin octobre dans le sillage de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, le groupe avait revu à la hausse ses perspectives d'activité et, tenant compte du ralentissement habituel au dernier trimestre, anticipait un chiffre d'affaires de l'ordre de 320-330 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2020. Le groupe tablait jusque là sur un chiffre d'affaires de 300 millions.

Interparfums avait cependant déçu en ne souhaitant pas "extrapoler la tendance positive observée depuis juillet sur l'exercice 2021".

