Interparfums annonce relever son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à environ 880 MEUR, contre 870 MEUR précédemment attendus, et estime que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 devrait s'établir autour de 960 MEUR à taux de change constants.

Après un premier semestre contrasté, le groupe de parfums indique que son activité a renoué avec une dynamique plus favorable depuis l'été, laquelle s'est accentuée au cours des dernières semaines, permettant à l'année 2026 de "se conclure sur une note positive", selon son PDG, Philippe Benacin.

Ce dernier s'attend à une forte accélération des ventes en 2027, notamment grâce au lancement de nouvelles franchises sur trois de ses marques majeures et au démarrage de l'activité des parfums Longchamp et Off-White, qui "permettront de retrouver un rythme de croissance soutenu dans les prochaines années".

"En 2026, notre marge opérationnelle va, comme prévu, atteindre environ 18%, intégrant le remboursement des droits de douane américains intervenu en milieu d'année à hauteur de 10 MEUR", ajoute le directeur général délégué, Philippe Santi.

"En 2027, la forte croissance attendue nous permettra d'accélérer sensiblement nos investissements marketing et publicitaires, qui représenteront 24 à 25% de nos ventes. Dans ce contexte, notre marge opérationnelle devrait s'établir autour de 17%", poursuit-il.