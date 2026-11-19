information fournie par Boursorama avec AFP • 19/11/2026 à 08:44

Interparfums relève ses perspectives pour 2026 et s'attend à une forte croissance en 2027

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EUGENE GOLOGURSKY )

Le groupe Interparfums, l'un des leaders des parfums sous licence (Jimmy Choo, Montblanc, Lacoste...) a annoncé jeudi relever légèrement son objectif de chiffre d'affaires pour 2026, à 880 millions d'euros, contre 870 millions précédemment, et s'attend à une "forte croissance" l'année prochaine.

"Après un premier semestre contrasté, l'activité a renoué avec une dynamique plus favorable depuis l'été, accentuée au cours de ces dernières semaines", indique le groupe dans son communiqué jeudi.

Ce chiffre d'affaires resterait toutefois inférieur à celui de l'année précédente : en 2025, Interparfums avait réalisé près de 890 millions d'euros de ventes.

Pour l'année 2027, Interparfums s'attend à "une année de forte croissance", et table sur un chiffre d'affaires à hauteur de 960 millions d'euros, ce qui représenterait une hausse de 9 % par rapport à 2026.

L'exercice de l'année prochaine "bénéficiera d'un plan de lancements particulièrement riche, avec de nombreuses initiatives sur les marques historiques du portefeuille et la contribution des nouvelles marques, Off-White, Annick Goutal et Longchamp", étaye le groupe.

Au premier semestre 2027, Interparfums doit lancer trois nouvelles franchises sur les parfums Lacoste, Coach et Montblanc, "qui viendront renforcer le potentiel de ces marques", ajoute le leader des parfums sous licence.

"Nous abordons donc l'année à venir avec une grande confiance", assure Philippe Benacin, PDG du groupe, cité dans le communiqué.