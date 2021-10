Interparfums relève ses objectifs après un troisième trimestre très solide

AOF - EN SAVOIR PLUS

Interparfums précise avoir récemment décidé de renforcer à nouveau nos plans médias sur la fin de l'année. Dans ce contexte, il anticipe désormais une marge opérationnelle annuelle comprise entre 15 et 16%. Le groupe escomptait depuis la publication de ses résultats semestriels, début septembre, une marge de 15%, contre entre 14% et 15% auparavant.

Selon la société, les difficultés d'approvisionnement, qui perturbent le rythme des livraisons depuis plusieurs semaines, se poursuivront au quatrième trimestre, mais la demande pour ses lignes de produits n'a jamais été aussi forte et récurrente.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint ainsi 441 millions d'euros, en hausse de 20% à devises courantes et de 24% à devises constantes par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2019.

Le fleuron français a précisé que cette performance refletait une demande soutenue, notamment sur le marché américain, tant sur les lignes majeures du portefeuille que sur les nouveautés, particulièrement sur les lignes Jimmy Choo I Want Choo et Montblanc Explorer Ultra Blue.

(AOF) - Interparfums a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires en forte hausse grâce à l'efficacité des mesures prises par l'équipe Supply Chain en réponse aux tensions de ces derniers mois sur les approvisionnements de composants et sur le conditionnement de produits finis. Sur la période de trois mois close fin septembre, le concepteur de parfums sous licence a dégagé un chiffre d'affaires de 175 millions d'euros, en hausse de 35% par rapport à 2019 à devises courantes (2020 était une année atypique en raison de la crise sanitaire).

