Interparfums recule, Goldman Sachs s'inquiète pour les marges

L'action Interparfums perd du terrain mardi matin à la Bourse de Paris en dépit d'un relèvement d'objectif de cours de Goldman Sachs, qui n'empêche pas la banque d'investissement américaine de s'inquiéter pour les marges bénéficiaires dégagées par le fabricant de parfums sous licences.

Dans une note diffusée dans la matinée, la firme new-yorkaise indique avoir porté sa cible à 12 mois de 32 à 36,75 euros, tout en maintenant sa recommandation à l'achat, un ajustement qu'elle motive par la revalorisation récente du secteur de la beauté dans son ensemble.

Les analystes disent cependant retenir le coût des ambitions affichées par le groupe parisien, qui prévoit une montée en puissance continue de ses investissements afin de soutenir un calendrier particulièrement dense en matière de lancements de produits.

Alors que l'exercice 2026 devait bénéficier du remboursement des surtaxes douanières américaines, cet effet d'aubaine est appelé à disparaître en 2027, prévient Goldman Sachs, qui anticipe une érosion de la rentabilité en dépit d'une forte accélération attendue au niveau des ventes.

Une préférence pour l'espagnol Puig

En conséquence, la banque d'affaires relève son estimation de bénéfice par action (BPA) de 0,6% pour 2026, mais elle abaisse ses estimations de respectivement 2,6% et 2,7% pour 2027 et 2028.

Dans son étude, Goldman Sachs rappelle sa préférence pour la maison espagnole Puig, également recommandée à l'achat mais présente, elle, sur sa liste de valeurs préférées ("Conviction List").

Avec un PER 2027 de 16x, contre 25x pour Interparfums SA et 27 fois pour Interparfums Inc., Puig présente, de son point de vue, une décote attrayante appelée à se réduire lorsque ses mesures d'optimisation prises en interne commenceront à porter leurs fruits.

A la Bourse de Paris, le titre cédait 2,2% à moins de 36,2 EUR autour de 12h00 dans le sillage de ces commentaires.

Interparfums a prévu de dévoiler ses perspectives pour l'exercice 2027 le 19 novembre.