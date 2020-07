Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfums : recul de -42% du chiffre d'affaires semestriel Cercle Finance • 23/07/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Communiqué ce matin, le chiffre d'affaires du groupe Interparfums s'élève, pour le premier semestre, à 139,3 millions d'euros. Il recule ainsi de -42% par rapport au premier semestre 2019. 'Compte-tenu de la fermeture de la majeure partie des points de vente dans le monde pendant de longues semaines, l'activité des marques a souffert au 1er semestre 2020, avec des reculs compris entre 40 et 60% sur la période', constate le groupe. Interparfums précise par ailleurs s'attendre à une marge opérationnelle de l'ordre de 5% pour la période.

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +1.22%